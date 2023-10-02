В России рассчитали, как быстро земля очищается от нефти

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), провели исследование о том, как быстро почва очищается от загрязнения нефтью. Их работа поможет улучшить методы очистки почвы и уменьшить вредное воздействие нефтепродуктов на окружающую среду. Эти результаты были представлены в пресс-службе университета.

По словам исследователей, почва может накапливать различные загрязнители, включая нефтепродукты, что вредит экосистеме. Однако дыхание почвы, то есть выделение углекислого газа, играет важную роль в восстановлении её характеристик и разложении загрязняющих веществ. Исследователи изучили, как скорость выделения углекислого газа меняется в почве при разных концентрациях масел и в течение разного времени.

Исследование показало, что при увеличении концентрации нефтепродуктов выделение углекислого газа снижается, особенно в первую неделю после загрязнения. Это происходит из-за токсического воздействия масел на микроорганизмы в почве, которые становятся менее активными из-за ограничения доступа к кислороду. Однако через 24 месяца после загрязнения, дыхание почвы увеличивается в несколько раз.

Учёные также предложили методы ускорения самоочищения почвы, такие как рыхление, добавление биогенных элементов и использование биопрепаратов с микроорганизмами, способными разлагать углеводороды. Эти методы могут помочь быстрее восстановить дыхание почвы и уменьшить воздействие загрязнителей.

Эта работа учёных из ПНИПУ является важным шагом в направлении устранения экологического ущерба путём восстановления и очистки загрязнённых почв.