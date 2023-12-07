В России расширят список IT-специальностей с «защитой» от призыва

Минцифры рассматривает вопрос об изменении правил для отсрочки от срочной службы для IT-специалистов, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В настоящее время требуется высшее образование для получения отсрочки, но рассматривается возможность расширения этого правила. Также в планах внедрить квалификационный экзамен для IT-специалистов для более объективной оценки их квалификации.

Эти изменения могут сделать профессию IT-специалиста более привлекательной для студентов. Генеральный директор «EdgеЦентра» Михаил Шурыгин подчёркивает, что это может привлечь новые таланты в индустрию. Однако существуют опасения, что IT-специалисты могут испытывать сложности в понимании, кто имеет право на отсрочку, поэтому расширение спектра специализаций и введение квалификационного экзамена представляют собой положительные шаги.

Некоторые эксперты предостерегают от проблем, которые могут возникнуть при проведении квалификационного экзамена. Необходимо чётко определить перечень специализаций и компетенций, на основе которых будет проводиться оценка. Важно также решить, кто будет проводить экзамен, чтобы обеспечить объективность процесса.