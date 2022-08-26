В России рассказали, как изменится подводное кораблестроение

По словам эксперта, сейчас настала эпоха уменьшения размеров субмарин для улучшения характеристик скрытности. Болтенков подчеркнул, что тенденция «развития подводного кораблестроения идёт к уменьшению размеров подводного корабля».

Производитель всё больше уделяет внимание и делает акцент на уменьшении размеров подводных лодок, что позволит существенно сузить разные физические поля субмарины и сделать её более малозаметной для противника.

У лодки «Арктур» идеальная трапецеидальная форма. Болтенков рассказал, что подлодки стараются делать по стелс-технологиям. «Ранее кораблестроители использовали для подводных лодок кругловато-эллипсоидальную форму. Теперь же во главу угла ставится скрытность от гидроакустического обнаружения в низкочастотном диапазоне, поэтому и принята форма по стелс-технологиям», — отметил эксперт.