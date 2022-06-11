В России рассказали о меньшем времени разгона «Сармата» по сравнению с «Воеводой»

По словам командующего РВСН, планируется, что у «Сармата» будет более короткий активный участок траектории и разведение боевых блоков, что обеспечивает более быстрое достижение необходимой скорости. В этом заключается эффективная защищённость нового ракетного комплекса.

Также Каракаев отметил, что «Сармат» создавался для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард».

«Чем короче активный участок траектории и разведение боевых блоков с достижением необходимой скорости, — тем лучше защищённость данного ракетного комплекса. На сегодняшний день активный участок траектории нового ракетного комплекса в полтора раза ниже, чем был, допустим, у ракетного комплекса "Воевода»», — рассказал Каракаев.