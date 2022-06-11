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В России рассказали о меньшем времени разгона «Сармата» по сравнению с «Воеводой»В этом лучшая защита нового комплекса
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев рассказал, в чём отличие новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» от предшественника — «Воеводы».
По словам командующего РВСН, планируется, что у «Сармата» будет более короткий активный участок траектории и разведение боевых блоков, что обеспечивает более быстрое достижение необходимой скорости. В этом заключается эффективная защищённость нового ракетного комплекса.
Также Каракаев отметил, что «Сармат» создавался для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард».
«Чем короче активный участок траектории и разведение боевых блоков с достижением необходимой скорости, — тем лучше защищённость данного ракетного комплекса. На сегодняшний день активный участок траектории нового ракетного комплекса в полтора раза ниже, чем был, допустим, у ракетного комплекса "Воевода»», — рассказал Каракаев.