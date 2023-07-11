В России рассказали о готовности к применению беспилотных БМП

У нас есть беспилотная БМП с боевым модулем «Синица», которая используется без присутствия человека, но выполняет те же функции на поле боя, как и в присутствии экипажа. Я считаю, что это такая прорывная технология — она не только у нас, она есть и за рубежом. Но мы, понимая, что придется и в дальнейшем совершенствовать эту технологию, ее привели уже в соответствие такое, что можно применять на поле боя сегодня. Все зависит от того, как Министерство обороны будет на это реагировать и в какой степени оно будет заказывать.



