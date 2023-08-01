В России рассказали о готовности первой летной «Ангары-А5»

Отправка первой летной ракеты-носителя «Ангара-А5» для подготовки к пуску на космодроме Восточный запланирована на осень, заявил генеральный директор входящего в «Роскосмос» Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

По его словам, производство ракеты идет согласно графику. На производственной площадке объединения «Полет» в Омске проходят стыковка и испытания блоков ракеты.

Ранее сообщалось об испытаниях предназначенного для ракет-носителей «Ангара» двигателя РД-191.

Впервые тяжелая ракета «Ангара-А5» отправилась в испытательный полет с космодрома Плесецк в декабре 2014 года. Новое семейство российских ракет-носителей использует экологически чистые компоненты топлива.