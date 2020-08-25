В России рассказали о лидерстве США по количеству кибератак

”Прежде всего, факты, которые нашими оппонентами последовательно замалчиваются. К примеру, анализ отчетов <...> показывает, что наибольшее число компьютерных атак осуществляется с использованием информационной инфраструктуры, расположенной на территории США”, - подчеркнул заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

Также он добавил, что Соединенные Штаты являются инициатором подобных атак в 40-75% случаев, в зависимости от типа воздействия. При этом на долю России в данном вопросе приходится лишь 2-7% от общего числа атак.

Напомним, что ранее агентство национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований выступили с заявлением, в котором обвинили Россию в создании и запуске нового вируса под названием Drovorub.