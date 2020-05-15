В России рассказали о последствиях лечения коронавируса плазмой крови переболевших

Известно, терапия плазмой крови в отношении больных коронавирусом начала применяться с 30 апреля по 6 мая. Как сообщается, испытали ее в данный промежуток на 20 пациентах. Так, в материале сообщается, что у 12 инфицированных данное лечение не оказало никакого эффекта, тогда как у 8 пациентов были зафиксированы изменения состояния

Сообщается,что клинический эффект был заметен у 8 из 9 пациентов, которые болели COVID-19 в тяжелой форме. Не помогло лечение, в свою очередь, 11 людям, состояние которых оценивалось как крайне тяжелое. Также эксперты пришли к выводу, что и противовирусные лекарства не оказывают должного эффекта в случае течения коронавируса в тяжелой форме.