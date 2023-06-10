В России рассказали о разработке двигателя для многоразовой ракеты на метане

Первый кислородно-метановый двигатель РД-0177 для ракеты-носителя «Амур-СПГ» появится в конце 2023 года, заявил гендиректор входящего в «Роскосмос» Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев.

После этого двигатель тягой в 100 тонн ожидает цикл огневых испытаний. Вся работа по агрегату должна завершиться к концу 2025 года, рассказал Ковалев.

Техническое проектирование самого «Амура» планируется завершить в 2024 году. Ракета на метане получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.