В России рассказали о сценарии войны в случае атаки США на Калининград

”Пусть попробуют преодолеть системы ПВО в Калининграде и подумают о том, что таким образом они поставят под угрозу жизни миллионов людей в Европе, поскольку ответный удар не заставит себя долго ждать. Россия никогда не нанесет упреждающий удар — Россия всегда будет только обороняться”, — подчеркнул Джабаров, отвечая на высказывание командующего военно-воздушными силами США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Напомним, что американский военный чуть ранее успел заявить, что в связи с “российской угрозой”, в Пентагоне был разработал план, согласно которому американские ракеты смогут преодолеть системы противовоздушной обороны в Калининграде. Также он пригрозил воспользоваться данным планом в случае необходимости.