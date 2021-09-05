В России рассказали о скором выпуске автоматов АК-203 в Индии

Наука и технологии
Сегодня в 09:33
В России рассказали о скором выпуске автоматов АК-203 в ИндииПереговоры по этому вопросу находятся на финальном этапе
Ещё в 2020 году появились первые сведения о том, что в Индии планируется запустить производство российских автоматов АК-203 по контракту. Теперь же представители России поделились свежей порцией данных по этому вопросу.
Пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова рассказала, что Индия и Россия очень близки к подписанию соглашения на лицензионное производство автоматов Калашникова АК-203.
Как пишет Военное Обозрение, уже в ближайшее время в ФСВТС рассчитывают достигнуть окончательных договоренностей и подписать соответствующие документы. На сегодняшний день на повестке стоит вопрос выплат Индией лицензионных платежей — ищется вариант, устраивающий обе стороны.
Стоит отметить, что на фоне данных переговоров, индийская армия уже заказала у России «срочную поставку» 70 тыс автоматов Калашникова 200-й серии.