В России рассказали о скором выпуске автоматов АК-203 в Индии

Пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова рассказала, что Индия и Россия очень близки к подписанию соглашения на лицензионное производство автоматов Калашникова АК-203.

Как пишет Военное Обозрение, уже в ближайшее время в ФСВТС рассчитывают достигнуть окончательных договоренностей и подписать соответствующие документы. На сегодняшний день на повестке стоит вопрос выплат Индией лицензионных платежей — ищется вариант, устраивающий обе стороны.

Стоит отметить, что на фоне данных переговоров, индийская армия уже заказала у России «срочную поставку» 70 тыс автоматов Калашникова 200-й серии.