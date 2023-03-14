В России рассказали об американской диверсионной подлодке, не имеющей аналогов в мире

В России рассказали об американской диверсионной подлодке, не имеющей аналогов в миреИ эта субмарина может быть связана с подрывом «Северных потоков»
Российский гидронавт Владимир Ашик рассказал об американской диверсионной субмарине Jimmy Carter проекта Seawolf, с помощью которой, вероятно, могли подорвать газопроводы «Северные потоки».
Фото: Besthqwallpapers.com
Ашик подчеркнул, что ни одна страна в мире, кроме США, не имеет таких подводных лодок и не строит их. С помощью Jimmy Carter можно незаметно доставить взрывные устройства в любую точку Мирового океана. И если какой-либо подводный объект недостаточно охраняется, эти заряды можно установить с помощью оборудования для диверсий, которым лодка оснащена.
На подлодке установлены специализированные гидроакустический и телевизионный комплексы для поиска предметов на грунте. В средней части субмарины расположен отсек с диверсионным оборудованием, включающим телеуправляемые аппараты и декомпрессионную камеру.
Она как будто специально предназначена для минирования и подрыва любых подводных объектов. Ни одна страна в мире больше не располагает подобными лодками и не строит их.