В России рассказали об американской диверсионной подлодке, не имеющей аналогов в мире

Ашик подчеркнул, что ни одна страна в мире, кроме США, не имеет таких подводных лодок и не строит их. С помощью Jimmy Carter можно незаметно доставить взрывные устройства в любую точку Мирового океана. И если какой-либо подводный объект недостаточно охраняется, эти заряды можно установить с помощью оборудования для диверсий, которым лодка оснащена.

На подлодке установлены специализированные гидроакустический и телевизионный комплексы для поиска предметов на грунте. В средней части субмарины расположен отсек с диверсионным оборудованием, включающим телеуправляемые аппараты и декомпрессионную камеру.