Наука и технологии
22:57, 14 марта 2023
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В России рассказали об американской диверсионной подлодке, не имеющей аналогов в мире

И эта субмарина может быть связана с подрывом «Северных потоков»

Российский гидронавт Владимир Ашик рассказал об американской диверсионной субмарине Jimmy Carter проекта Seawolf, с помощью которой, вероятно, могли подорвать газопроводы «Северные потоки».

В России рассказали об американской диверсионной подлодке, не имеющей аналогов в мире

Фото: Besthqwallpapers.com

Ашик подчеркнул, что ни одна страна в мире, кроме США, не имеет таких подводных лодок и не строит их. С помощью Jimmy Carter можно незаметно доставить взрывные устройства в любую точку Мирового океана. И если какой-либо подводный объект недостаточно охраняется, эти заряды можно установить с помощью оборудования для диверсий, которым лодка оснащена.

На подлодке установлены специализированные гидроакустический и телевизионный комплексы для поиска предметов на грунте. В средней части субмарины расположен отсек с диверсионным оборудованием, включающим телеуправляемые аппараты и декомпрессионную камеру.

Она как будто специально предназначена для минирования и подрыва любых подводных объектов. Ни одна страна в мире больше не располагает подобными лодками и не строит их.

Владимир Ашик
Российский гидронавт, историк гидронавтики, автор книг по истории глубоководных аппаратов
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