В России рассказали об испытаниях оранжереи для МКС

Завершить испытания опытного образца российской оранжереи «Витацикл-Т» для Международной космической станции планируется в 2024 году, заявили во входящей в «Роскосмос» Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

Проводят испытания «дочка» корпорации — НИИ командных приборов — и Институт медико-биологических проблем РАН. Их результаты, отметили в РКК «Энергия», определят график производства летных образцов и летных испытаний.

Эксперимент «Витацикл-Т» предполагает создание оранжереи, позволяющей выращивать растения в промышленных масштабах. По словам заведующего лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП РАН Юрия Смирнова, она будет напоминать улитку, в которую космонавты с определенной периодичностью будут закладывать полоски семян и снимать урожай. Первой планируется вырастить пекинскую капусту.