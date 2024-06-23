В России растёт популярность Zoom

Zoom продолжает увеличивать свою популярность среди пользователей в России, несмотря на свой ранее объявленный выход из страны и требования к использованию отечественного программного обеспечения. Согласно данным TelecomDaily, доля Zoom на российском рынке за последние пару лет выросла до 67,5%, увеличившись на треть. В то же время, российские сервисы видеоконференцсвязи также показывают положительную динамику, что свидетельствует о росте всего рынка, который, по прогнозам агентства, увеличится на 25% до 24,5 млрд рублей в 2024 году. Эксперты отмечают, что пользователи не готовы легко отказываться от удобного и стабильно работающего Zoom в пользу отечественных аналогов.

Исследование агентства TelecomDaily также показало, что рынок видеоконференцсвязи в России демонстрирует значительный рост, увеличившись на 31% в 2023 году до 19,7 млрд рублей. Однако ожидается, что темпы роста замедлятся до 25% в текущем году, при этом общий объем рынка составит 24,5 млрд рублей. В опросе, проведённом TelecomDaily среди более чем 1000 руководителей и владельцев бизнеса, 67,5% пользователей предпочитают Zoom, тогда как другие популярные платформы, такие как Skype и «Яндекс Телемост», также занимают значимые позиции на рынке.

Требования по импортозамещению стимулируют российские компании и госструктуры переходить на использование отечественных ВКС. С 1 января 2025 года государственные учреждения обязаны полностью перейти на российское программное обеспечение, что включает в себя и платформы для видеоконференций. Это направление поддерживает Минцифры, активно рекомендуя отказаться от использования зарубежных сервисов в пользу отечественных аналогов.

Таким образом, несмотря на активные требования перехода на российские ВКС, Zoom сохраняет свою популярность благодаря удобству интерфейса и высокому качеству обслуживания, что делает его привлекательным выбором для многих компаний и пользователей в России.