В России разблокировали Discord, но не для всех

10 октября пользователи в России на некоторое время получили доступ к сервису Discord без использования дополнительного ПО. Это зависит от конкретного интернет-провайдера. Например, абоненты московского «Ростелекома» могли беспрепятственно пользоваться платформой, в Санкт-Петербурге доступ также был у части клиентов местных операторов.

Однако в большинстве регионов страны ситуация остаётся неизменной — для входа в Discord всё ещё требуется обход блокировки. Напомним, что с 8 октября Роскомнадзор заблокировал сайт и браузерную версию сервиса.

В последствии доступ к серверам Discord пропал и у «избранных» провайдеров интернета