В России разметят вредные и полезные продукты цветом на упаковке

В октябре планируется принять ГОСТ на цветовую маркировку продуктов, так называемый «светофор». Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на источники в Росстандарте.

Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию документа. Он будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По задумке, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителей о содержании сахара, соли и жиров в продуктах.

На данный момент инициатива преподносится как добровольная. Однако есть основания полагать, что со временем маркировка станет обязательной. Это косвенно подтверждают и в ФИЦ питания: там отметили, что межгосударственный стандарт может послужить основой для создания нормативов в этой области.