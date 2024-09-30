В России «разогнали» работу соцсетей

С 2022 года мобильный интернет-трафик в Telegram увеличился в два раза и теперь составляет 11% от всего интернет-трафика. Также наблюдается заметный рост активности пользователей в VK, что привело к увеличению его доли до 15%. Такие данные озвучили в пресс-службе «МегаФон».

В связи с растущей популярностью этих платформ «МегаФон» обновил свою сетевую инфраструктуру, увеличив пропускную способность соединений с Telegram на 14% и с VK на 12%. Это улучшение позволяет сократить задержки при загрузке контента и повысить качество обслуживания пользователей.

Андрей Криштофович, директор департамента по развитию транспортной сети «МегаФона», отметил, что компания активно следит за изменениями в потребительских предпочтениях и быстро реагирует на запросы своих абонентов. Новые улучшения помогут равномерно распределить нагрузку на сеть и сделают работу популярных соцсетей и мессенджеров более стабильной и качественной для пользователей.