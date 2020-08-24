В России разрабатывается искусственный интеллект для предсказания новой пандемии

Также уже сейчас известно, что помимо предсказания новых видов эпидемий и пандемий, система сможет прогнозировать различные социальные и политические ситуации. Работать искусственный интеллект будет на базе публикаций совершенно разных интернет-СМИ и прочих источников информации.

”Проведя определенные настройки, думаю, мы сможем на ранних стадиях определять зарождающиеся угрозы подобные COVID-19, что позволит государству своевременно на них реагировать”, - рассказал генеральный директор “РТИ” Павел Лаптев.

Напомним, что в последнее время тема искусственного интеллекта завоевывает все большую популярность. Мало того, что крупные компании внедряют данную технологию в работу собственных сервисов, так еще и российские власти во всю разрабатывают различные меры, призванные регулировать данную область.