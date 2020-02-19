В России разрабатывается многоразовая ракета для дешевой доставки грузов на орбиту

”Мы создаём всережимный двигатель внешнего расширения, который способен работать с сопоставимой тягой в течение всего времени, что носитель выводится в космос”, — рассказал представителя компании-разработчика ракеты “ВНХ — Энерго” Павел Чернышов.

Таким образом, Россия намерена не отставать от таких конкурентов как SpaceX, разрабатывая собственную многоразовую ракету для дешевой доставки грузов на орбиту нашей планеты. Так, например, ожидается, что двигатель космического аппарат вместо традиционного конического сопла Ловаля будет оснащен соплом Тарасова-Левина. Преимуществом подобного решения может стать реактивная струя большей плотности и меньшая склонность к развёртыванию в обратном направлении, за счет чего создается обратная тяга.