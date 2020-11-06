В России разрабатывают "ручку" с электрическим полем для дезинфекции гаджетов и еды

Устройство получило название Crownbrush и по словам создателей, оно эффективнее антисептиков и спиртовых салфеток. Кроме того, новинка пригодна для людей с чувствительной кожей. Визуально разработка похожа на ручку с разрядной головкой.

Механизм работы Crownbrush основан на электрическом поле с коронным разрядом. Для быстрой обработки рук с помощью нового устройства необходимо лишь провести им по пальцам. Таким образом можно дезинфицировать заказанную на дом еду, гаджеты, а также различные поверхности. Сейчас разработчики сфокусированы на создании более габаритного устройства для использования в магазинах, в частности, для дезинфекции одежды после примерки.