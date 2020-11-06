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В России разрабатывают "ручку" с электрическим полем для дезинфекции гаджетов и еды
Также устройство пригодно и для обработки рук
RT, ссылаясь на предоставленную пресс-службой Национальной технологической инициативы информацию, сообщило о том, что в России разрабатывают “ручку” с электрическим полем для дезинфекции гаджетов и еды. Устройство также пригодно и для обработки рук.
Устройство получило название Crownbrush и по словам создателей, оно эффективнее антисептиков и спиртовых салфеток. Кроме того, новинка пригодна для людей с чувствительной кожей. Визуально разработка похожа на ручку с разрядной головкой.
Механизм работы Crownbrush основан на электрическом поле с коронным разрядом. Для быстрой обработки рук с помощью нового устройства необходимо лишь провести им по пальцам. Таким образом можно дезинфицировать заказанную на дом еду, гаджеты, а также различные поверхности. Сейчас разработчики сфокусированы на создании более габаритного устройства для использования в магазинах, в частности, для дезинфекции одежды после примерки.