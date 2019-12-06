В России разрабатывают уникальный "интернет" для находящихся в море судов

”Сейчас, когда судно выходит в море, оно само для себя берет данные со спутника, с эхолота, проводит свои измерения: судно самостоятельно и автономно. Но все движется к тому, что в будущем судно станет одним из элементов глобальной системы навигации, в которую войдут суда, береговая инфраструктура, системы наблюдения подводной обстановки, спутниковая группировка и другие элементы, каждый из которых может запрашивать и использовать данные из общей сети и пополнять ее своей информацией”, - поделился проректор СевГУ по развитию, научной и инновационной деятельности Максим Евстигнеев.

Предполагается, что пилотный вариант новой системы цифровой навигации будет создан в Севастополе не позднее 2022 года. Сообщается, что первым отечественным судном, которое станет частью экспериментальной цифровой версии интернета для кораблей станет научно-исследовательский “Пионер-М”.