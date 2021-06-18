В России разрабатывают жвачку от COVID-19

Наука и технологии
Сегодня в 15:29
В России разрабатывают жвачку от COVID-19И лекарство в виде пастилы
Издание РБК поделилось новым материалом, в котором сообщается о том, что представители 48-й ЦНИИ Минобороны начали лекарство от коронавирусной инфекции к новом виде.
Так, данный препарат, разрабатываемый российскими специалистами 48-й ЦНИИ Минобороны, будет выпущен в виде жвачек и пастилы. После того, как новинку испытают, ее начнут включать в схемы лечения и профилактики коронавируса.
“Да, работы в данном направлении ведутся”, — подтвердил РБК директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич.
Отметим, что сегодня в России было зафиксировано 17 262 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа. За последние сутки в стране выздоровело 10 954 человек и умерло от COVID-19 453 человек. Всего же в стране с коронавирусом столкнулись 5 281 309 человек.