В России разрабатывают жвачку от COVID-19

Так, данный препарат, разрабатываемый российскими специалистами 48-й ЦНИИ Минобороны, будет выпущен в виде жвачек и пастилы. После того, как новинку испытают, ее начнут включать в схемы лечения и профилактики коронавируса.

“Да, работы в данном направлении ведутся”, — подтвердил РБК директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич.

Отметим, что сегодня в России было зафиксировано 17 262 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа. За последние сутки в стране выздоровело 10 954 человек и умерло от COVID-19 453 человек. Всего же в стране с коронавирусом столкнулись 5 281 309 человек.