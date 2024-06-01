В России разработали алгоритм для автоматизации агропромышленности

Учёные Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ), создали программу AgroUI, которая поможет сельхозпроизводителям автоматически подбирать культуры для севооборотов на основе агрохимических данных. По информации Минобрнауки РФ, пользователи вводят данные о своих полях, включая содержание влаги, кислотность почвы и уровень гумуса. Затем программа подбирает оптимальные культуры, учитывая приоритеты и экономические показатели.

AgroUI отличается от аналогов тем, что автоматически обновляет подбор культур ежегодно на основе актуальных данных, что упрощает процесс для фермеров. Сейчас программа проходит тестирование на овощеводческом хозяйстве «Дары Ордынска», где вносятся последние корректировки. Патент на AgroUI был получен благодаря программе «Приоритет-2030», а разработка велась с сентября 2023 года Центром передового растениеводства НГАУ.

Севооборот, или чередование культур на одном поле, помогает эффективно бороться с сорняками, инфекциями и вредителями. Это повышает плодородие почвы без использования химических методов. AgroUI позволяет автоматизировать этот процесс, делая его более точным и удобным для сельхозпроизводителей.