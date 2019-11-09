В России разработали анализ, который определяет поддельность вина за минуту

Российские ученые произвели устройство под названием “фотоспектрометрический анализатор синтетических красителей”, которое благодаря новому методу, может выявлять содержание синтетических красители в образцах в реальном времени. Кроме того, по словам специалистов, данный анализ происходит в рамках одной минуты.

”Наиболее перспективным оказалось направление, связанное с применением спектрофотометрии. Была определена зависимость изменения спектра поглощения электромагнитного излучения от наличия синтетических красителей в окрашенных прозрачных соках и винах”, — поделился специалист. На создание данного метода определения подлинности вина ученых сподвигло обращение представителей института безалкогольной и винодельческой промышленности.