В России разработали аналог Оземпика в таблетках

Группа учёных Университета «Сириус» разработала новые соединения, которые могут стать основой для создания отечественного лекарства от сахарного диабета 2-го типа и ожирения. Это улучшенная версия известного препарата «Оземпик», которая будет выпущена в удобной таблетированной форме. Сейчас такие лекарства, как правило, доступны только в виде инъекций, что делает их использование менее удобным для пациентов.

Сахарный диабет и ожирение не только опасны сами по себе, но и могут привести к серьёзным осложнениям, включая проблемы с сердечно-сосудистой системой и суставами. Современная терапия сахарного диабета 2-го типа и ожирения связана с применением веществ, которые имитируют природный гормон GLP-1, регулирующий уровень сахара в крови и аппетит. Однако препараты, принимаемые через инъекции, остаются основными на рынке, а таблетированные аналоги пока не доступны в России.

Учёные из Университета «Сириус» решили проблему усвоения таблеток, которые быстро разрушаются в желудке. Используя малые молекулы, более устойчивые к воздействию желудочного сока, они создали форму препарата, которая будет эффективно работать в таблетированной форме. Препарат обещает быть не только удобным, но и более эффективным, чем существующие инъекционные аналоги.