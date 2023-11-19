В России разработали аналог сахара, который не навредит фигуре

В компании «Эфко» создали инновационный сахарозаменитель, который может стать настоящим спасением для людей с сахарным диабетом. Этот продукт не содержит углеводов и обладает потенциалом изменить отношение к заменителям сахара.

Существующие альтернативы сахару делятся на две категории: химические вещества, которые могут быть вредными, и растительные альтернативы, такие как стевия, но с неоднозначным вкусом и высокой стоимостью. Однако в «Эфко» представили редкие фрукты из Африки, которые обладают сладостью не за счёт сахара, а за счёт особого белка.

Учёные компании разработали метод производства этого белка, который позволяет микроорганизмам создавать его копию. Исследования показали, что этот белок в 10 000 раз слаще традиционного сахара, что означает, что всего один грамм этого белка может заменить до 10 кг сахара. Такой сахарозаменитель может стать прорывом в создании продуктов для людей с диабетом.