В России разработали антимикробное покрытие для ткани

В России разработали антимикробное покрытие для тканиС его помощью будут создавать более эффективные средства перевязки
Студенты Самарского университета им. Королёва представили новое антимикробное покрытие, которое можно наносить на ткани. Это покрытие, как сообщили разработчики, отличается не только высокой эффективностью в борьбе с инфекциями, но и доступной ценой производства. Применение такого материала в одежде или медицинских перевязках поможет снизить риски заражения и ускорить заживление ран, что особенно важно в условиях полевой медицины.
Новая технология использует композитное бактерицидное покрытие, состоящее из природных полимеров и наночастиц серебра. Эти вещества предотвращают развитие бактерий и грибков, блокируя их доступ к питательным веществам. По словам авторов разработки, данное покрытие более устойчиво и долговечно, чем существующие аналоги, а также требует меньшего количества серебра, что снижает себестоимость.
Покрытие получило название «Наногардиан» и уже прошло испытания. В процессе экспериментов удалось добиться отличных результатов в борьбе с бактериями. Уникальность разработки заключается в том, что использованный стабилизатор для наночастиц безопасен для человека и окружающей среды, что делает материал идеальным для медицинских и бытовых применений.