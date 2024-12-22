В России разработали антимикробное покрытие для ткани

Студенты Самарского университета им. Королёва представили новое антимикробное покрытие, которое можно наносить на ткани. Это покрытие, как сообщили разработчики, отличается не только высокой эффективностью в борьбе с инфекциями, но и доступной ценой производства. Применение такого материала в одежде или медицинских перевязках поможет снизить риски заражения и ускорить заживление ран, что особенно важно в условиях полевой медицины.

Новая технология использует композитное бактерицидное покрытие, состоящее из природных полимеров и наночастиц серебра. Эти вещества предотвращают развитие бактерий и грибков, блокируя их доступ к питательным веществам. По словам авторов разработки, данное покрытие более устойчиво и долговечно, чем существующие аналоги, а также требует меньшего количества серебра, что снижает себестоимость.

Покрытие получило название «Наногардиан» и уже прошло испытания. В процессе экспериментов удалось добиться отличных результатов в борьбе с бактериями. Уникальность разработки заключается в том, что использованный стабилизатор для наночастиц безопасен для человека и окружающей среды, что делает материал идеальным для медицинских и бытовых применений.