В России разработали автоматическую систему контроля оболочек ядерных реакторов

Российские учёные представили автоматизированный комплекс, который проверяет оболочки тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) для ядерных реакторов. В Конструкторско-технологическом институте научного приборостроения СО РАН сообщили, что новая система успешно прошла испытания. Разработка позволяет выявлять дефекты на циркониевых оболочках, которые являются ключевыми компонентами ядерного топлива.

По словам разработчиков, в комплексе использовано сразу четыре оптико-электронные системы, которые оценивают геометрию и состояние поверхности ТВЭЛ. Если обнаруживаются дефекты, элемент отправляется на дополнительный конвейер, где установлен специальный микроскоп. Эта система измеряет глубину повреждений с точностью до одного микрона, используя алгоритмы, основанные на искусственных нейронных сетях. Для обучения сети была создана большая база данных изображений, охватывающая различные виды дефектов.

Испытания комплекса прошли на Чепецком механическом заводе в Удмуртии, где система показала свою эффективность. В институте подтвердили, что технология готова к внедрению на производственных линиях завода. Учёные считают, что это решение улучшит контроль качества и повысит надёжность продукции для атомной отрасли.