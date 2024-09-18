В России разработали БАД для защиты от возрастных болезней

Учёные из Волгоградского государственного медицинского университета разработали новую биологически активную добавку, которая поможет бороться с возрастными заболеваниями благодаря антигликирующим свойствам. Уникальность этого проекта заключается в технологии полного цикла производства, начиная с лабораторных исследований и заканчивая продажей добавки в аптеках. Это означает, что продукт создаётся и контролируется на каждом этапе, что гарантирует его качество и эффективность.

Гликирование — это процесс, при котором сахара присоединяются к белкам, что может вызывать негативные последствия для здоровья. С возрастом уровень сахара в крови повышается, а организму становится труднее выводить избыток углеводов. Это может приводить к накоплению вредных соединений, которые вызывают воспаление и могут способствовать развитию серьёзных заболеваний, таких как диабет и болезни сердца. Также гликирование может негативно влиять на когнитивные функции и быть связано с болезнью Альцгеймера.

ВолгГМУ провёл несколько лет, изучая различные вещества с антигликирующими свойствами, и в результате они пришли к выводу, что растительные экстракты, такие как виноградная косточка и зелёный чай, более эффективны, чем синтетические молекулы. Новая добавка будет основана на сочетании этих экстрактов, что, по словам старшего научного сотрудника Романа Литвинова, позволит поддерживать здоровье изнутри. Он подчеркнул, что такое взаимодействие между научными подразделениями вузов и малым бизнесом поможет выведению добавки на рынок, снизив её себестоимость и сделав продукт более доступным для людей.