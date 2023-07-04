В России разработали базовую станцию связи для дронов

В России разработали базовую станцию связи для дроновОна позволяет оператору находиться, где угодно
Разработанная российской компанией «Курсир» базовая станция связи позволяет управлять беспилотником на расстоянии.
Челябинская компания «Курсир» разработала автономную базовую станцию, позволяющую оператору удаленно управлять дроном.
С помощью нее он может посылать через Wi-Fi или сети LTE сигналы на беспилотник, находясь на расстоянии до 100 метров от станции. Она может стоять на улице, а оператор может находиться, где угодно, отметил гендиректор «Курсира» Виталий Муниров.
В свою очередь, станция получает координаты полета дрона от глобальной навигационной спутниковой системы, что позволяет ей до сантиметров уточнять координаты аппарата. Передача всех данных связи осуществляется по защищенному интернет-каналу, подчеркнул предприниматель.
По его словам, готовая к серийному производству разработка будет полезна, в первую очередь, для мониторинга, сельского хозяйства, а также логистики, когда требуется осуществить, например, доставку груза на дальнее расстояние.