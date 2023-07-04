В России разработали базовую станцию связи для дронов

Челябинская компания «Курсир» разработала автономную базовую станцию, позволяющую оператору удаленно управлять дроном.

С помощью нее он может посылать через Wi-Fi или сети LTE сигналы на беспилотник, находясь на расстоянии до 100 метров от станции. Она может стоять на улице, а оператор может находиться, где угодно, отметил гендиректор «Курсира» Виталий Муниров.

В свою очередь, станция получает координаты полета дрона от глобальной навигационной спутниковой системы, что позволяет ей до сантиметров уточнять координаты аппарата. Передача всех данных связи осуществляется по защищенному интернет-каналу, подчеркнул предприниматель.

По его словам, готовая к серийному производству разработка будет полезна, в первую очередь, для мониторинга, сельского хозяйства, а также логистики, когда требуется осуществить, например, доставку груза на дальнее расстояние.