В России разработали беспилотный грузовой тягач

Группа учёных из Нижегородского государственного технического университета создала новое беспилотное транспортное средство на базе седельного тягача МАЗ с поддержкой Нижегородского научно-образовательного центра. Это устройство способно перевозить грузы весом до 20 тонн. Этот проект открывает новые возможности для логистики предприятий, позволяя автоматизировать процессы и снижать риски для работников.

Беспилотный МАЗ оснащён различными сенсорами, такими как лидары и радары, которые помогают ему ориентироваться и избегать препятствий на своём пути. Он также имеет систему безопасности для аварийной остановки и возможность управления издалека. Это устройство было разработано за шесть месяцев и представляет собой важный шаг в области автономного транспорта.

Проректор НГТУ отметил, что это не первый подобный проект, созданный учёными университета, что подчёркивает их экспертизу и готовность адаптировать технологии под потребности предприятий.