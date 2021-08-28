В России разработали боевой экзоскелет, увеличивающий силу и точность попадания солдата

Об этом сообщается в издании РИА Новости. Известно, что разработкой опытного образца боевого экзоскелета занимались представители «Ростеха» при поддержке специалистов из НИИ механики МГУ имени Ломоносова. Особенностью устройства является возможность уменьшить нагрузку на опорно-двигательный аппарат в половину. Кроме того, он на 15% сокращает затраты энергии на бег или ходьбу. Разработка позволяет человеку нести вплоть до 60 кг груза, а также увеличить на 20% точность попадания из автоматического оружия.

Предполагается, что образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета может стать частью состава экипировки солдат будущего.