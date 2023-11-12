В России разработали человекообразного робота

В Перми представили нового робота под названием «Арди», созданного компанией «Дабл Ю Экспо». Робот обладает человекоподобными движениями, широким спектром мимики и гибкой силиконовой кожей. Его продемонстрировали на выставке «Россия» на ВДНХ, где он вызвал восторг посетителей.

Арди способен выражать эмоции, взаимодействовать с людьми, а также играть и петь. Разработка использует уникальное программное обеспечение с технологией Motion Capture, которая передаёт эмоции и жесты человека. Цель проекта — показать возможности робототехники и искусственного интеллекта, вдохновлять и развлекать публику.

На выставке «Россия» робот Арди привлёк множество посетителей, став одним из самых популярных стендов. Робот читал стихи, исполнял песни и знакомил с Пермским краем. Компания «Дабл Ю Экспо» зарегистрирована в Перми и является организатором конференций и выставок. Её единственным учредителем является председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. Кроме того, компания планирует открыть музей робототехники в Перми.