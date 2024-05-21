В России разработали цифровой двойник университета

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (ЛЭТИ) разработали приложение, которое помогает студентам и преподавателям университета взаимодействовать между собой. Это приложение, названное «Смарт-университет», позволяет студентам отмечать своё присутствие на занятиях и находить оптимальный маршрут до нужной аудитории.

В последние годы в мире наблюдается рост интереса к цифровизации образовательной системы: многие уроки переносятся в онлайн, расширяются электронные библиотеки, а студентам предоставляются личные кабинеты и электронные дневники.

Однако помимо цифрового обучения, важно также сделать организацию учебного процесса более удобной. В связи с этим, все больше университетов разрабатывают собственные мобильные приложения, чтобы студенты и преподаватели могли быстро получать информацию о любых изменениях в учебном процессе.