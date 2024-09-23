В России разработали «Цифровой улей»

В Тюменской области стартует новая платформа «Цифровой улей», разработанная компанией «Ростелеком», чтобы помочь пчеловодам. Этот проект уже тестируется и показал свои плюсы на одном из пчелиных хозяйств.

Система работает на основе искусственного интеллекта и датчиков интернета вещей, позволяя пчеловодам следить за состоянием своих ульев на расстоянии. «Цифровой улей» может отслеживать до десяти важных параметров для жизни пчёл. Все данные собираются в облаке, и пчеловоды могут получать актуальную информацию через мобильное приложение.

По словам представителей «Ростелекома», оптимизация микроклимата в улье благодаря новым технологиям снижает стресс у пчёл и улучшает их производительность. Это не только положительно сказывается на здоровье насекомых, но и способствует увеличению производства мёда. Предполагается, что после внедрения «Цифрового улья» сбор мёда в хозяйстве вырастет на 15%, а количество пчёл увеличится на 20%.