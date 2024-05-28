В России разработали цифровую платформу автоматического контроля лесов

Новый сервис, разработанный в России, может помочь в автоматической диагностике линий электропередачи. Он использует данные с беспилотников и искусственный интеллект для распознавания опор линий, а также для определения высоты и площади деревьев и кустарников вблизи линий.

Этот способ работы значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами, при которых сотрудники компаний проводят осмотры линий вручную. Система также способна выявлять критические ситуации, когда растения слишком близко подходят к электропроводам.

Этот новый подход может быть полезен для компаний, занимающихся передачей электроэнергии и нефтегазодобычей, а также для промышленных предприятий. Он поможет снизить технические и коммерческие потери за счёт более ранней диагностики и контроля состояния линий электропередачи.