В России разработали цифровую систему оценки состояния водителя

Команда молодых инженеров из лаборатории № 5 «Цифровые и беспилотные технологии для сельского хозяйства» МАИ испытала систему «АгроГвард», предназначенную для контроля состояния водителя и предупреждения аварий. Система отслеживает, засыпает ли водитель, и реагирует на отсутствие водителя в кабине или попытку закрытия камеры. В таких случаях она подаёт световые и звуковые сигналы и записывает все инциденты для анализа.

Система состоит из модуля с камерой, установленной в кабине транспортного средства. Камера записывает лицо водителя, и алгоритм распознает лицо по сетке с узловыми точками. Программа определяет степень закрытия глаз и делает вывод, засыпает водитель или нет. По словам инженера Дарьи Сосовой, устройство автоматически анализирует ситуацию и формирует вывод о состоянии водителя, записывая результаты на внутреннюю память.

Изначально «АгроГвард» планировали использовать на сельскохозяйственной технике, но выяснилось, что его можно применять и на других видах транспорта. Система уже прошла испытания среди водителей трамваев в Верхней Пышме, подтвердив свою корректность. Разработчики планируют расширить функционал устройства и увеличить его вычислительные мощности.