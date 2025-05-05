В России разработали детали брекетов с индикатором налёта на зубах

На кафедре стоматологии Новгородского государственного университета создали уникальные силиконовые лигатуры для брекетов. Эти резинки не только фиксируют брекеты, но и сигнализируют о необходимости почистить зубы, меняя цвет при накоплении налёта. Один из авторов проекта Виктория Жукова объяснила, что новая разработка особенно полезна для пациентов, которым сложно поддерживать чистоту зубов в местах крепления брекетов. Такой визуальный индикатор позволит своевременно обратить внимание на гигиену, снизив риск кариеса и количество визитов к стоматологу.

Секрет инновации в специальном силиконовом материале, который реагирует на изменение уровня кислотности в полости рта. Когда остатки пищи накапливаются и уровень pH меняется, лигатура меняет свой оттенок, сигнализируя о скоплении налёта. Это помогает не только следить за чистотой зубов, но и предотвращать стоматологические заболевания. К тому же лигатуры можно разработать так, чтобы они препятствовали накоплению остатков пищи. Жукова подчеркнула, что использование силикона делает лигатуры долговечными, гипоаллергенными и экономически доступными, а разнообразие цветов добавляет эстетической привлекательности, что особенно важно для подростков.

Разработка открывает новые перспективы для стоматологических клиник, которые смогут улучшить качество обслуживания пациентов. Производители ортодонтических систем могут расширить ассортимент, добавив конкурентоспособные решения, а учебные учреждения смогут использовать эту новинку для подготовки будущих специалистов. Простота применения, надёжность и доступность силиконовых лигатур делают их универсальным решением для современной ортодонтии.