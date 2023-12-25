В России разработали детекторы для изучения физики энергии

Учёные из Томского государственного университета и Сибирского химического комбината (АО «СХК»), предприятия Росатома «ТВЭЛ», разработали инновационные детекторы рентгеновского излучения. Эти детекторы, изготовленные на основе арсенида галлия с компенсацией хромом, успешно прошли испытания и могут найти применение в экспериментальной физике высоких энергий, медицине, пищевой промышленности и других областях.

Учёные подчёркивают, что детекторы обладают выдающимися характеристиками, превосходящими существующие стандарты. Результаты испытаний показали улучшенное пространственное и плотностное разрешение, что позволит проводить более детализированные обследования. Замгендиректора АО «СХК» отмечает, что оборудование может визуализировать различные типы тканей в медицинских исследованиях, что ранее было затруднительно, при этом снижая уровень радиации, получаемой пациентом.

Планы включают разработку серийной технологии производства этих детекторов, которые смогут удовлетворить потребности промышленности, медицины и других научных проектов. Успешное внедрение этой технологии может улучшить качество обследований, повысить чувствительность детекторов в сфере безопасности и сократить время проведения диагностики.