В России разработали дисплей для незрячих людей

Дисплей Брайля — это устройство, предназначенное для вывода информации с экрана компьютера в виде рельефных точек шрифта Брайля. Это важное средство реабилитации, которое помогает незрячим людям читать текст на компьютере. Стоимость таких дисплеев высока, и выбор подходящего устройства может быть сложным. В рамках курса создан специальный обзор, который помогает родителям принимать более осознанные решения при выборе дисплея Брайля для своих детей с нарушениями зрения.

Эксперты Everland провели тестирование пяти дисплеев Брайля и двух компьютеров с тактильными дисплеями, оценивая их эргономику, управление, функциональность и удобство использования. Результаты тестирования показали, что все дисплеи удобны в использовании, и выбор зависит от индивидуальных потребностей пользователя. Вице-президент Билайн Софья Иванова выразила надежду, что обзор поможет родителям в сложном выборе устройства для своих детей.

Онлайн-курс по цифровой грамотности был запущен в июне 2023 года и уже привлёк более 700 человек с ограниченным зрением. Курс обучает не только использованию технологий, но и обеспечивает поддержку через профессиональных кураторов. Материалы курса использовали почти четыре тысячи человек.