В России разработали дрон для исследования шахт и промышленных объектов

Специалисты Университета Иннополис разработали ударопрочный дрон для обследования шахт, коллекторов и других сложных объектов, опасных для человека. Новый беспилотник успешно испытали в московском метро совместно с компанией ПРИН и инженерами «Мосгоргеотреста». Дрон может работать автономно без GPS, используя технологию SLAM для создания карты окружающей среды в реальном времени.

Во время испытаний в вентиляционной шахте дрон собрал данные с помощью лидара, создав детализированную 3D-модель пространства. Эта модель поможет специалистам анализировать состояние объекта, который временно выведен из эксплуатации. По словам Искандера Бариева, директора Университета Иннополис, использование таких технологий не только ускоряет проверку шахт, но и делает её безопаснее, а также улучшает качество анализа инфраструктуры.

Для сравнения, точности моделей вентиляционную шахту дополнительно отсканировали профессиональным оборудованием ГНСС-RTK от компании ПРИН. Результаты показали, что дрон создал геометрически правильную, но более шумную модель, тогда как ручной сканер дал более чёткую картину. Александр Брагин из ПРИН отметил, что такие инновации востребованы рынком, и по итогам испытаний планируется доработка и запуск устройства в опытную эксплуатацию.