В России разработали эффективный фильтр для очистки моторного масла

Российские учёные разработали полимерную мембрану, способную удалять до 95% загрязняющих веществ из использованного моторного масла. Это открытие позволит повторно использовать очищенное масло и поможет снизить вредное воздействие на природу. Пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) отметила, что такие мембраны изготовлены из доступных в России компонентов.

Главный научный сотрудник Института нефтехимического синтеза РАН Владимир Волков рассказал, что мембранная фильтрация сократит потребность в производстве новых моторных масел из нефти. Это значит, что мы сможем экономить ресурсы и уменьшить воздействие на окружающую среду. К тому же, мембраны можно будет использовать несколько раз, так как загрязняющие вещества можно смыть.

В ходе экспериментов учёные использовали дешёвый полимер полиакрилонитрила для создания мембран с порами от 4 до 36 нанометров. Они нашли способ легко и быстро изготавливать такие мембраны, нанося полимерную смесь на стекло и погружая её в дистиллированную воду. Проведённые испытания показали, что мембраны эффективно очищают масло без необходимости его перегонки или нагрева, что делает процесс более безопасным и дешёвым. Таким образом, новое решение существенно снизит затраты на переработку отработанного моторного масла.