В России разработали эффективный препарат от инфекций

Российские учёные успешно завершили испытания препарата с наночастицами серебра, предназначенного для лечения инфекций. По информации из Минобрнауки РФ, эксперимент проводился на дойных коровах и показал, что отечественная разработка оказалась эффективнее популярного зарубежного антибиотика.

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ), совместно с учёными из Мексики и Новосибирска выяснили, что препарат с наночастицами серебра снижает образование бактериальных биопленок, что способствует лучшему лечению инфекций. В ходе исследования стадо коров было разделено на две группы, одна из которых получала зарубежный антибиотик, а другая — российский препарат «Арговит-С, AgNP». Оценка эффективности проводилась на основе ежедневных биохимических тестов, которые показали, что применение наночастиц серебра снижает активность образования биопленок на 20,4% и 35,6% для различных бактерий, в то время как антибиотик демонстрировал противоположные результаты.

Испытания проводились на коровах с субклиническим маститом, заболеванием, снижающим качество молока. Лечение обеих групп проводилось до полного выздоровления. По словам руководителя проекта Алексея Пестрякова, это исследование стало первым крупномасштабным изучением влияния наночастиц серебра на бактериальные инфекции у животных и показало перспективы использования этого подхода в борьбе с антибиотикорезистентностью. Результаты работы опубликованы в журнале ACS Applied Nano Materials, а проект поддержан грантом Российского научного фонда.