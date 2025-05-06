В России разработали экологичную кружку с встроенным фильтром

Студентки РТУ МИРЭА разработали необычную кружку с откручивающимся дном и встроенным ситом, которая упрощает приготовление горячих напитков. Они объяснили, что идея проекта возникла под вдохновением от китайской технологии BenYou, но в отличие от одноразовых решений, их кружка многоразовая и экологичная. Конструкция из керамики сохраняет тепло, а сито фильтрует чай, кофе, ягоды и травы прямо в чашке, избавляя от необходимости использовать дополнительные приспособления.

Разработчики отметили, что кружка подойдёт для разных ситуаций — от дома до офиса или общежития. Она особенно полезна для тех, кто ценит удобство и экологичность, включая людей с ограниченными возможностями. Откручивающееся дно позволяет легко очищать кружку после использования, что делает её практичной для активного ритма жизни. По словам студенток, продукт поможет молодёжи, занятым профессионалам и всем, кто стремится к простоте в быту.

Доцент кафедры компьютерного дизайна РТУ МИРЭА Татьяна Воробьёва подчеркнула, что команда хотела создать удобный и инклюзивный продукт. Она добавила, что фильтр кружки помогает раскрыть вкус напитков и предотвратить попадание мелких частиц. Новая разработка уже вызвала интерес среди любителей чая и кофе, а также людей, придерживающихся экологического образа жизни.