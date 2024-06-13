В России разработали экологичную технологию производства жаропонижающих

Российские химики разработали метод получения азот- и серосодержащих производных индола, которые активно используются при создании жаропонижающих и обезболивающих средств, искусственных гормонов и удобрений. Этот метод позволяет получать лекарственные препараты экологически чистым и дешёвым способом, без использования токсичных катализаторов, что устраняет необходимость в их дополнительной очистке. Старший преподаватель МГУ Дмитрий Бугаенко отметил, что предложенный подход значительно упрощает процесс синтеза.

Индол и его производные находят широкое применение в фармацевтике и сельском хозяйстве. Однако для их синтеза часто требуется использование токсичных катализаторов и агрессивных условий. Российские учёные предложили альтернативный метод: добавление йодсодержащей химической группы в структуру индола. Это изменение облегчает присоединение азот- и серосодержащих цепочек, исключая необходимость использования токсичных катализаторов на основе переходных металлов.

Опыты показали, что индолы с добавлением йода реагируют с неорганическими соединениями серы и азота при температуре всего 90 градусов Цельсия, с высокой эффективностью — 92%. Этот метод значительно снижает экологический ущерб при производстве ценных фармацевтических веществ. Учёные предполагают, что подобный подход можно применять для синтеза других важных промышленных и экономических веществ, повышая их экологичность и упрощая производственные процессы.