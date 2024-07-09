В России разработали экологичную упаковку из крахмала

Студенты высшей биотехнологической школы (ВБШ) Самарского политеха — Вадим Сабанцев, Ярослав Сучугов, Кирилл Тескин и Иван Середкин — ведут разработку биоразлагаемой упаковки, способной разлагаться во влажной почве всего за три дня. Этот продукт создан с использованием пищевых отходов, что поможет уменьшить экологическую нагрузку.

Основным материалом упаковки является картофельный крахмал. Однако изначально полученный из него пластик имеет нестабильную структуру, требующую укрепления для обеспечения долговечности при контакте с водой. Для этого в состав добавляется глицерин в качестве пластификатора, а также дистиллированная вода, столовая, уксусная кислота и пивная дробина, основной отход пивоваренного производства.

Специалисты манипулируют компонентами, чтобы создать тонкий пласт, который затем подвергается сушке при высокой температуре и запайке краёв. Такая упаковка может выдерживать до 10 кг и содержать продукты с высоким содержанием влаги, такие как молоко или кефир. Согласно участникам команды, её потенциал в качестве замены пластику очевиден, так как она полностью биоразлагаема и не оставляет вредных следов в природе.