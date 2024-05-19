В России разработали экологичную упаковку из водорослей

Студент магистратуры экологического факультета ЧелГУ придумал новый вид биоупаковки, названный альгокартоном. Он изготавливается из планктонных водорослей, которые обладают нужной прочностью и гибкостью. Это новаторский материал, который может заменить обычный пластик и даже картон, сделав упаковку более экологичной и биоразлагаемой.

Сейчас многие виды упаковки, особенно картон и пластик, создают проблемы для окружающей среды, потому что они плохо разлагаются. Альгокартон же, наоборот, биоразлагаемый, что делает его более безопасным для природы. Водоросли, из которых изготавливается этот материал, уже широко используются в пищевой и других промышленностях, что делает его дополнительно перспективным.

С помощью полученного гранта от Фонда развития малых предприятий в научно-технической сфере, Сергей Маринин, создавший альгокартон, сможет завершить свои исследования и начать разработку технологии производства альгокартона. Это открытие может привести к созданию новых экологически чистых упаковочных материалов, которые будут полезны как для промышленности, так и для окружающей среды.