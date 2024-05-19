В России разработали экологичную упаковку из водорослей

В России разработали экологичную упаковку из водорослейОна поможет навсегда отказаться от использования материалов, загрязняющих планету
Студент магистратуры экологического факультета ЧелГУ придумал новый вид биоупаковки, названный альгокартоном. Он изготавливается из планктонных водорослей, которые обладают нужной прочностью и гибкостью. Это новаторский материал, который может заменить обычный пластик и даже картон, сделав упаковку более экологичной и биоразлагаемой.
Сейчас многие виды упаковки, особенно картон и пластик, создают проблемы для окружающей среды, потому что они плохо разлагаются. Альгокартон же, наоборот, биоразлагаемый, что делает его более безопасным для природы. Водоросли, из которых изготавливается этот материал, уже широко используются в пищевой и других промышленностях, что делает его дополнительно перспективным.
С помощью полученного гранта от Фонда развития малых предприятий в научно-технической сфере, Сергей Маринин, создавший альгокартон, сможет завершить свои исследования и начать разработку технологии производства альгокартона. Это открытие может привести к созданию новых экологически чистых упаковочных материалов, которые будут полезны как для промышленности, так и для окружающей среды.