В России разработали «электронного поводыря» в виде компактного устройства

Исследователи из Новосибирского государственного технического университета, НЭТИ, презентовали необычного помощника для незрячих — электронного «поводыря». Этот компактный прибор использует вибрацию и голосовые сигналы, чтобы предупредить о препятствиях на расстоянии до 4 метров, помогая пользователю избегать потенциальных опасностей и ориентироваться в пространстве.

Традиционная белая трость ограничена длиной и мешает быстрой ходьбе, но новинка от НЭТИ обещает больше комфорта. Устройство распознает преграды в диапазоне от 10 см до 4 м с помощью инфракрасных и ультразвуковых датчиков. По словам Андрея Никулина, руководителя проекта, этот «поводырь» точно определяет типы преград — от стен и лестниц до ям и нависающих объектов, и приоритетизирует их по степени опасности.

Прибор легко держать в любой руке, и он не требует подключения к телефону или другим устройствам. Аккумулятора хватает на целый день активного использования, а вибрация информирует о необходимости подзарядки. Опросы показали, что пользователи готовы интегрировать этот гаджет в свою жизнь наряду с белой тростью. Проект, который вырос из студенческой идеи, теперь готовится к патентованию и сертификации в рамках программы «Приоритет-2030», что может открыть новые горизонты в помощи людям с нарушениями зрения.