В России разработали электронный язык для определения свежести пива

”Не пастеризованное пиво — это быстро портящийся продукт, у нас стояла задача проверить: соответствует ли настоящая дата розлива пива тому, что заявляют производители. Мы разработали прибор с набором сенсоров, так называемый электронный язык, который определяет срок розлива пива”, — рассказала доцент кафедры аналитической химии ВГУ Анна Паршина.

По словам ученого, в рамках разработки электронного языка, специалисты университета не только создали, но и запатентовали совершенно новую конструкцию сенсоров, которая не имеет каких-либо аналогов в мире.