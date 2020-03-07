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В России разработали электронный язык для определения свежести пива
При этом по ходу разработки, они еще и запатентовали совершенно новую конструкцию сенсоров
Российские ученые и инженеры частенько удивляют своими новыми изобретениями. На этот раз, например, специалисты из Воронежского государственного университета и Института общей и неорганической химии имени Курнакова Российской академии наук разработали электронный язык, который будет заниматься определением свежести пива.
”Не пастеризованное пиво — это быстро портящийся продукт, у нас стояла задача проверить: соответствует ли настоящая дата розлива пива тому, что заявляют производители. Мы разработали прибор с набором сенсоров, так называемый электронный язык, который определяет срок розлива пива”, — рассказала доцент кафедры аналитической химии ВГУ Анна Паршина.
По словам ученого, в рамках разработки электронного языка, специалисты университета не только создали, но и запатентовали совершенно новую конструкцию сенсоров, которая не имеет каких-либо аналогов в мире.