В России разработали электростанцию, которую можно развернуть «в чистом поле»

В Новосибирске стартап начал производство гибридных электростанций постоянного тока, предназначенных для удалённых районов, включая северные территории, а также объекты туризма и нефтедобычи. Эта система уникальна и способствует созданию более экологичной и доступной электроэнергии, сообщил Александр Езерский, один из основателей компании «Ликом».

Гибридная электростанция, разрабатываемая «Ликом», предназначена для обеспечения электроэнергией баз отдыха, глэмпингов и подобных объектов. После успешной эксплуатации на туристических объектах, компания намерена расширить своё присутствие на рынке.

Эта электростанция предоставляет отопление, питание электроприборов и освещение. Согласно Езерскому, её использование снижает стоимость электроэнергии в три раза по сравнению с дизельными генераторами и обеспечивает бесшумную работу, что делает отдых для туристов более комфортным. Система полностью автономна и способна работать неделями без дополнительной заправки топливом, благодаря интеллектуальному управлению зарядом и расходом энергии.

Компания использует дизельные генераторы от Новосибирского завода генераторных установок и литиевые батареи китайского производства в своих устройствах.